Spoorwegmuseum zoekt vrouwelijke postsorteerders uit de jaren 60 - 90

PROVINCIE UTRECHT - Het Spoorwegmuseum en RTV Utrecht zijn op zoek naar vrouwelijke postsorteerders die in de jaren 60 tot met de jaren 90 hebben gewerkt in Utrecht. In het Spoorwegmuseum komt binnenkort een tentoonstelling over postsorteerders. Daarnaast komt er in samenwerking met RTV Utrecht een documentaire, maar het vrouwelijke perspectief ontbreekt nog.