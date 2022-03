Regio Utrecht zet zich 'maximaal' in voor opvang Oekraïense vluchtelingen

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) bestaat uit alle gemeenten in de provincie Utrecht. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma is voorzitter van de VRU. Dijksma reageerde na een overleg in de loop van de dag. "Ze (de burgemeesters van het veiligheidsoverleg, red.) hebben uitgesproken zich maximaal in te zetten om opvang van Oekraïense vluchtelingen mogelijk te maken. Er worden binnen de gemeentes en Veiligheidsregio voorbereidingen getroffen om een uiterste inspanning te leveren zodat snel kan worden voldaan aan een hulpverzoek van het kabinet. Maandagavond spreekt het Veiligheidsberaad hier verder over."