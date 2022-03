Geert fietst en filmt alle straten van Utrecht: 'Internationaal kijken ze met jaloerse blikken naar ons'

Fietsen is altijd al een hobby van hem geweest. "Ik vind het heerlijk om te doen na een lange dag werken. Even je hoofd leegmaken", zegt hij. Op een gegeven moment bedacht hij dat het leuk zou zijn om filmpjes te maken van zijn fietstochten. Onder de naam de Filmende Fietser post Geert ze op sociale media. "Zo kan iedereen vanuit huis genieten van wat ons land op fietsgebied te bieden heeft", zegt hij. En dat zijn er in Utrecht nogal wat: van een ritje in de historische binnenstad tot een fietstocht dwars door de grootste fietsenstalling van Nederland.