Stadsbelang Utrecht moet naam nep-stemwijzer aanpassen van officiële StemWijzer

Tegen BNR zegt ProDemos dat de naam StemWijzer in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen steeds vaker onrechtmatig wordt gebruikt. "Doorgaans passen partijen de naam aan na ons bericht", aldus een woordvoerder . "Indien nodig kunnen we ons merkbeschermingsbureau inschakelen. Zij sturen dan een sommatiebrief met juridische onderbouwing. Als dat niet helpt, schakelen we een advocaat in."