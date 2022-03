Invallen en 10 aanhoudingen na tip over crystal meth in Woerden

WOERDEN - Dankzij een tip van een bedrijf heeft de politie tien verdachten aan kunnen houden in verband met de productie van de synthetische drug crystal meth. Het bedrijf seinde de politie in over de aankoop van grote hoeveelheden caustic soda (Natriumhydroxide). Dat goedje wordt gebruikt als gootsteen ontstopper, maar is ook nodig voor de productie van de synthetische drug.