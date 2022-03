Actiedag voor Oekraïne van start: heel de provincie zamelt geld en spullen in

Sabrina begon met het verzamelen van kleding en speelgoed thuis, maar binnen een uur kwamen er zoveel spullen dat zij iets groters nodig had. Via het werk van haar vriend wist zij een loods te krijgen in Montfoort waar ze samen met tien andere vrijwilligers de spullen sorteert. Misschien gaan de spullen helemaal het land niet uit. Zij overweegt de spullen te doneren aan de vluchtelingen die Nederland binnenkomen. Van meerdere mensen uit Montfoort heeft zij gehoord dat zij deze week Oekraïense vluchtelingen in huis verwachten. Zelf stelt ze haar zolder ook ter beschikking.