Het Utrechts Woondebat: 'Mensen willen in de stad en niet in Nieuwegein-Noord wonen'

Rick van der Zweth van de PvdA en David Bosch van de PVV gaan in debat over leefbaarheid in de wijken. Volgens Van der Zweth kunnen veel Utrechters niet in hun eigen stad blijven wonen vanwege de massale verkoop van sociale huurwoningen. "Daar heeft in zo'n wijk niemand wat aan." David Bosch van de PVV werpt tegen dat samenstelling van de wijken ook verandert omdat er woningen gaan naar internationale studenten, expats en statushouders. "U vertelt niet het eerlijke verhaal." Van der Zweth zegt dat Bosch het over een relatief kleine groep heeft.