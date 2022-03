Pop-up in Utrechtse bibliotheek tegen genderongelijkheid: 'Ook jij kan iets doen'

Wanneer is de pop-up voor haar dan geslaagd? “Als je beseft dat het niet gelijk is verdeeld en dat jij er ook iets aan kan doen. Stel vragen. Zie ik mezelf wel terug in verhalen? Hebben we wel gelijk loon in ons bedrijf? Zitten er in de top wel net zoveel vrouwen als mannen? De gedachte: ‘dit is gewoon zo’, die willen we doorbreken.”