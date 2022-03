Wijk bij Duurstede wil minder kinderen met overgewicht: 'Laten zien hoe leuk sporten is'

Overgewicht onder de jeugd is een groot probleem in Wijk, vertelde wethouder Wil Kosterman vanmiddag in het lunchprogramma Aan Tafel op Radio M Utrecht. ''130 kinderen is maar een klein deel, er zijn heel veel kinderen die helemaal niet sporten. Het overgewicht is in Wijk veel hoger dan gemiddeld, blijkt uit metingen van de GGD. Dat baart wel zorgen want een gezonde jeugd is een gezonde toekomst en een gezonde volwassen bevolking.''