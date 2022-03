Een miljoen inwoners van de provincie Utrecht heeft stemrecht: meer jongeren dan 65-plussers

In een paar gemeenten is de leeftijdsopbouw duidelijk wat uit balans. Utrecht is het meest extreme voorbeeld. Die gemeente telt ruim 38.000 kiezers van 65 jaar en ouder, meer zelfs dan de meeste gemeenten van onze regio er in alle leeftijdsgroepen bij elkaar hebben. Maar in hun eigen stad vallen de Utrechtse ouderen vrijwel in het niet bij de 282.000 overige kiezers. Hun aandeel is met nog geen 14 procent het laagst van alle leeftijdsgroepen in alle Utrechtse gemeenten.