Stembus on tour: RTV Utrecht verslaat de verkiezingen live

Om 12.00 uur is Conny Kraaijeveld de eerste presentator op locatie. In de Stembus ontvangt ze tijdens het radioprogramma Aan Tafel! gasten, terwijl Robert Jan Booij in de regio mooie verkiezingsverhalen zoekt. Jos van Heerden neemt om 15.00 uur de microfoon over en gaat in zijn programma Goedemiddag de straat op voor een goed gesprek met luisteraars. In Utrecht Komt Thuis heeft Jeroen Latijnhouwers vanaf 17.00 uur het laatste nieuws voor je, met interviews en actuele bijdragen van onze verslaggevers.