Politie deelt beelden van achtervolging bestuurder die lachgas gebruikt achter het stuur

De achtervolging was afgelopen week al, in de nacht van woensdag op donderdag. Agenten zagen op de Franciscusdreef dat de bestuurder tijdens het rijden een ballon in zijn mond had. Toen ze de achtervolging inzetten, ging de man er met hoge snelheid vandoor. Volgens de politie haalde hij vervolgens "gevaarlijke capriolen" uit tijdens de rit door de wijken Zuilen en Overvecht.