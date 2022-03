Vader en zoon moedeloos na derde vogelgriepuitbraak op hun bedrijf in Hekendorp: 'Er moet een vaccin komen'

Nederland is ook voor het vaccineren, maar heel Europa moet instemmen, benadrukt Piet. "Dan zijn er ook geen handelsbelemmeringen meer. Als je het nu op eigen houtje doet, heeft het geen zin. Dan zeggen ze in Duitsland: die eieren hoeven we niet, dat hebben we niet afgesproken. Terwijl het virus heel goed te testen en te analyseren is."