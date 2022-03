Liveblog: nieuwe tussenstand Giro555 laat ruim 53,1 miljoen euro zien, dit zijn de acties voor Oekraïne in onze regio

"Rompertjes, luiers, zetpillen. We hebben pallets vol", vertelt communicatieadviseur Geboortezorg Chantal Dijkhuizen. "We kennen iemand met buren die een connectie met Polen hebben en de spullen naar de grens kunnen brengen. We zamelden altijd al spullen in, maar doen dat nu specifiek voor de Oekraïense vluchtelingen. De beelden van mensen die in een metrostation moeten bevallen gaan door merg en been."