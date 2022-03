Jan (70) uit Wijk wil anderen inspireren met vega-gerechten tijdens Nationale Week Zonder Vlees

En die boodschap hoopt hij ook heel graag op anderen over te brengen. Want vegetarisch eten is volgens hem veel meer dan een vegaburger, een beetje tofu door je gerecht of een handje noten eten. "Ik heb mezelf verrast met nieuwe ingrediënten en nieuwe smaken. Het is heel bijzonder, het is een fantastische ontdekkingsreis langs nieuwe dingen die je dan kunt bereiden", legde hij vanmorgen uit op NPO Radio 1. "Soms zijn er gerechten bij waar vlees helemaal geen rol in speelt. Dat is helemaal niet nodig. En op die manier eten wij hier in huis een paar keer per week zonder vlees ja."