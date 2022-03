Na de kwestie Sjoerd Swane is er nog altijd onrust in politiek Stichtse Vecht: 'Geen veilig klimaat'

Gearresteerd, veroordeeld en verdwenen. Sjoerd Swane, een machtig politicus uit Maarssen had daar jaren geleden alle touwtjes in handen en deinsde er niet voor terug zijn macht te misbruiken. Hij verdween spoorloos, nadat hij in 2011 werd veroordeeld voor fraude en corruptie. Wie is Sjoerd Swane? Hoe liep hij tegen de lamp? Is er inmiddels veel veranderd in Maarssen? En waar is Sjoerd Swane nu?

Journalisten Lisa Dekker en Jiri Glaap van RTV Stichtse Vecht en RTV Utrecht duiken voor de podcast Vogelvrij in het mysterie van de verdwenen wethouder. Vogelvrij is te beluisteren via deze site of in je favoriete podcast-app.