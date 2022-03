Burgemeester op bezoek: Mark Röell van Baarn heeft zin in de verkiezingen

De oorlog in Oekraïne en de repressie in Rusland waren ook vanochtend in de studio niet ver weg. "In vergelijking daarmee is het natuurlijk geweldig dat we dit allemaal mogen doen", zei Röell. Hij had het, net als zovelen, toch niet helemaal aan zien komen. Misschien was dat inderdaad wat naïef, zei de burgemeester. "We hebben het allemaal meegekregen wat daar gebeurde aan de grens met de opbouw van die troepen en volgens mij hebben we allemaal gedacht: het zal zo'n vaart niet lopen."