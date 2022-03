Factcheck: Adem van Utrechters compenseren met bomen niet 'onmogelijk'

Maar in hetzelfde artikel van KlimaatHelpdesk staat even verderop ook het volgende: "Voordat onze adem CO2 toevoegt aan de atmosfeer, is het er dus eerst uitgehaald. Het is een gesloten systeem en een onderdeel van de natuurlijke koolstofcyclus." CO2 ontstaat door het verbranden van voedsel. In groente (en dus ook in vlees, omdat dieren gras en granen eten) zit koolstof, dat we in combinatie met zuurstof als CO2 weer uitademen. Planten hebben de koolstofdioxide eerst uit de lucht opgenomen en dat komt later dus weer vrij. Het gaat om dezelfde hoeveelheid, waardoor er geen sprake is van extra CO2-uitstoot.