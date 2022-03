OM wil tbs met dwang voor Utrechter die kwetsbare buurtgenoten in Rivierenwijk afperste

Anderhalf jaar geleden belde hij aan en duwde de slechtziende man, die ook nog slecht ter been is. Vervolgens haalde hij geld uit de huishoudportemonnee die in een la lag. De tweede keer liep hij via de achterdeur binnen en eiste op dreigende toon geld. Tijdens zijn vrijlating vorig jaar brak hij via het keukenraam bij de mensen in. Hij duwde de man tegen de grond en graaide diens sleutels en portemonnee uit de zakken van diens jasje. Zijn vrouw zou angstig en verward naar buiten zijn gerend.