Soest wil groen blijven, maar waar moet je dan bouwen?

Het is een gigantische uitdaging om in Soest een woning te vinden, licht verslaggever Kees Hoogendijk toe. "Ik heb net nog even gekeken op Funda en er staan 85 woningen te koop. En de goedkoopste woning heeft twee kamers, is 64 m2 en kost 240.000 euro. En dan ben je er nog niet, want als je gaat kijken sta je er moet een groepje en moet je overbieden. Kortom zo'n woning is onbetaalbaar. Dat geldt overal, maar ook zeker in Soest."