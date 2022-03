Onthullend archief toont de man die oud-wethouder Sjoerd Swane probeerde te ontmaskeren

Bohnenn is een bekende Maarssenaar. Hij werd gezien als invloedrijk in Maarssen en was lang bewoner van buitenplaats Vechtoever. Bohnenn zocht in de openbaarheid de confrontatie met Swane, maar deed dit dus ook in het diepste geheim. Zo valt in een e-mail uit juni 2004 te lezen: "Als je deze e-mail aanpast en (alle sporen van mij er helemaal uitpoetst) dan kan je hem m.i. integraal aan de burgemeester doorsturen. Bel me even in de loop van de dag of fiets langs voor eventueel verder overleg. We zijn de hele dag vrij, doen vandaag echt helemaal niks, alleen in de tuin zitten. Ton.”