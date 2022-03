RTV Stichtse Vecht en RTV Utrecht zoeken jouw hulp: tips over Sjoerd Swane

In de podcast Vogelvrij duiken journalisten Lisa Dekker en Jiri Glaap in de zaak van Swane. Ze komen erachter hoe ver Swane’s macht reikte in de gemeente Maarssen, hoe hij tegen de lamp liep en hoe hij kon gedijen in de gemeente. Na maandenlang onderzoek hebben de journalisten Swane zelf tot nu toe niet kunnen vinden. Maar hun onderzoek gaat verder en hebben daar tips voor nodig.