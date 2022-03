Leusden wil in 2040 energieneutraal zijn, maar gaat dat lukken?

"In het vorige coalitieakkoord is in Leusden inderdaad afgesproken dat alle energie die in 2040 verbruikt wordt, duurzaam geproduceerd is. De gemeenteraad heeft er vorig jaar nog eens unaniem mee ingestemd", zegt verslaggever Jordi de Jong. "Nu zie je dat VVD uit de huidige coalitie, SP uit de oppositie en de nieuwkomer Lokaal Belangrijk 2040 het eigenlijk te vroeg vinden en voor 2050 willen gaan. De andere vijf partijen, D66, GroenLinks-PvdA, ChristenUnie-SGP, CDA en Leusden Vooruit zien 2040 nog wel zitten."