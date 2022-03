Montfoort en Meerkerk vangen in totaal 119 Oekraïners op, burgemeesters voor topoverleg in Utrecht

De voorbereidingen voor de opvang van de groep Oekraïense vluchtelingen zijn in volle gang. De gemeente ziet erop toe dat de opvang veilig en zorgvuldig gebeurt, maar benadrukt dat het een initiatief is van de gemeenschap. Montfoorter Kees van Dijke, die al jaren in Oekraïne komt en daar veel contacten heeft, heeft de vluchtelingen naar Nederland gehaald. Omwonenden van de voormalige Rabobank zijn per brief geïnformeerd over de opvang.