Nóg een verkiezing? Deze lokale partij hoopt dat Vijfheerenlanden gekozen dorpsraden krijgt

Het gaat om luisteren naar je burgers, dat lees je in ieder partijprogramma. Meijdam wil dat met zijn lokale partij tastbaarder maken dan alleen luisteren. Alleen: hebben mensen daar wel zin in? Er is toch niet voor niets al een gemeenteraadsverkiezing over een week? In sommige andere gemeenten zijn zulke proeven juist niet echt lekker verlopen. "Ja, dat klopt. Niet iedereen zal het leuk vinden, maar ik denk wel dat iedereen het belangrijk vindt om mee te denken. Er is zoveel geroep om extra oren en ogen, dat de Vijfheerenlanden echt wel de handen ineen wil slaan met de raad."