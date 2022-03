Het duurzame verkiezingsdebat in Utrecht

"Utrecht groeit", aldus de NMU. "De verwachtingen zijn dat Utrecht over een paar jaar 400.000 inwoners heeft. Het belang van duurzaam en gezond kunnen samenleven in deze stad wordt steeds groter en voelbaarder." In het verkiezingsdebat in Kanaal30 stonden daarom thema's centraal als duurzame mobiliteit, circulaire economie en over hoe we kunnen zorgen dat iederéén mee kan met de energietransitie.