Theaters in Utrecht bieden jonge makers een podium

Afstuderen als theatermaker tijdens de pandemie is geen pretje. Daar is de nieuwste lichting makers getuige van geweest. Gesloten theaters en andere beperkingen om het werkveld binnen te treden zijn omstandigheden waardoor deze groep buitengewoon hard is geraakt. Luuk ten Hoor, in 2018 afgestudeerd aan het Utrechts Conservatorium weet er alles van: "Het instorten van het momentum dat net gecreëerd is vlak voordat de pandemie kwam, dat is complete onmacht. Daar is hard werken niet tegen opgebokst."