Onderwijsinspectie doet aangifte tegen bestuurder scholengroep SvPO

De inspectie heeft de SvPO al langer in het vizier. Vorig jaar kwam de organisatie onder verscherpt toezicht te staan. De vestigingen in Utrecht, Amsterdam en Hoorn werden beoordeeld als "zeer zwak". Ook zijn er volgens de inspectie financiële risico's en is het toezicht niet in orde. De stichting probeerde publicatie van de beoordeling te voorkomen, maar de rechter wees die eis af.