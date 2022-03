CDA op Bingo FM: 'Schandalig dat verkeersmaatregelen alleen ten gunste van GroenLinks-stemmers zijn'

Van Waveren noemt dat beleid 'schandalig'. Volgens hem is het verbeteren van de verkeersveiligheid in Overvecht en Kanaleneiland veel harder nodig, en is het ook makkelijker te realiseren. Het zelfde geldt wat hem betreft voor maatregelen die de doorstroming verbeteren. De keuze voor de andere wijken dan Overvecht en Kanaleneiland is ingegeven door het feit dat daar de kiezers van deze twee partijen zitten. In de andere wijken krijgen deze partijen veel minder steun. "Anders kan ik niet verklaren dat ze zo selectief de aanpak en de prioritering van de wegen doen", zei Van Waveren in de uitzending.