Amersfoort huisvest statushouders, daklozen en woningzoekenden in kantoorpand Hoefkwartier

"In onze stad is een groot tekort aan woningen. Dat is vervelend voor de vele woningzoekenden, zeker ook voor mensen die dringend woonruimte nodig hebben", zegt wethouder Menno Tiggelaar (wonen). Hiermee verwijst de wethouder naar mensen in de maatschappelijke opvang, statushouders of mensen die om een andere reden met spoed op zoek zijn naar een woning. "Met deze tijdelijke woningen krijgen de toekomstige bewoners even lucht. De komende vijf jaren bieden deze tijdelijke woningen een tussenoplossing voor mensen die op zoek zijn naar een reguliere woning. In de tussentijd bouwen we in een hoog tempo nieuwe woningen, zoals we dat ook de afgelopen jaren hebben gedaan."