Utrecht aan de vrouw: honderd straatnamen kregen vandaag een andere naam

De PvdA vindt daarom dat het straatnamenbeleid van de gemeente op de schop moet. De nieuwbouw bij de Croeselaan heeft van dit college bijvoorbeeld nog de werktitel "De Foreest" gekregen. Vernoemd naar Jan van Foreest die inderdaad een dichter was, maar ook actief was in de West-Indische Compagnie en de slavenhandel. Hij had al een (naastgelegen) straat naar zich vernoemd gekregen, maar nu dus ook nog een gebouw. "Daaruit blijkt dat aandacht voor het Utrechts straatnamenbeleid nog hard nodig is."