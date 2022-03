Burgemeester op bezoek: Patrick van Domburg prijst IJsselsteiners die vluchtelingen in huis nemen

Mindere en verdrietige tijden in IJsselstein kent hij ook. Hoewel hij normaal kan genieten van de 'bourgondische' sfeer in een 'historische ambiance' kleurde in coronatijd het straatbeeld zwart. In de gemeenten overleden meer mensen aan corona dan in veel andere gemeenten in de regio. "Het was soms een heftig straatbeeld. Veel lijkwagens. Dat is heel hard aangekomen."