Stadsmuseum Woerden wil weten: welk voorwerp vertegenwoordigt Woerden het best?

WOERDEN - Woerden viert binnenkort dat de stad 650 jaar stadsrechten heeft. Het Stadsmuseum Woerden is om die reden bezig met een tentoonstelling over het jubileumfeest. Maar één ding wordt nog gezocht voor die tentoonstelling: een voorwerp. Het Stadsmuseum is namelijk benieuwd welk 'ding' het beste symbool staat voor Woerden in 2022.