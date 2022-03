Mantelzorgers verdacht van verduistering: 'We zijn zo dom geweest om het niet op schrift te zetten'

Het trieste verhaal begint in februari 2015 als de man van Greet na een lang ziekbed komt te overlijden. Annie en Kees wonen in de buurt en komen regelmatig bij Greet en haar man Albert op de koffie. Op zijn sterfbed zou Albert hebben gevraagd om Greet een beetje in de gaten te houden als hij er niet meer is, want ook Greet heeft ernstige gezondheidsproblemen.