Stembus on tour: wat willen Bunschoten en Baarn?

In Baarn klinkt de discussie van buurgemeente Bunschoten als een luxeprobleem. Daar wordt al jaren gesproken over mogelijkheden om het centrum van het dorp levendig te houden. Daar zijn zorgen over, sinds vorig jaar duidelijk werd dat er definitief geen cultuurhuis in het centrum komt. De bibliotheek verdwijnt zoals eerder al was besloten uit het centrum en wordt onderdeel van theater De Speeldoos, dat flink wordt verbouwd.