Bijzondere vrouwen krijgen een podium in audiotour Universiteit Utrecht

"We zijn voortgekomen uit de allereerste vrouwenboekwinkel van Nederland. Die is in 1975 in een werfkelder aan de Utrechtse Oudegracht. Dat heette toen de Heksenkelder, echt zo'n fijne feministische naam", vertelt eigenaresse Marischka Verbeek. "Nu is het al heel lang niet meer een vrouwboekwinkel maar wel een winkel die gespecialiseerd is in gender, diversiteit en LHBTI."