IJsselstein: zelfstandig blijven of niet?

Herindelingen en fusies van gemeenten zijn in de afgelopen jaren veel voorgekomen in Nederland. Politicoloog en docent aan de Universiteit Utrecht Hans Vollaard zet er toch vraagtekens bij: "Het is een hardnekkige gedachte dat groter beter is." Het is volgens hem dan ook een vreemd verschijnsel dat in de afgelopen twintig jaar zoveel gemeentes zijn samengevoegd. "Schaalvergroting in Nederland is al jaren een trend. Van bijna 500 gemeenten zijn we naar minder dan 350 gemeenten gegaan." Zeker als het met de gemeenten goed gaat, is herindeling volgens hem geen goed idee.