Postkaartje van de burgemeester voor nieuwe kiezers Wijk bij Duurstede

Volgens de burgemeester interesseren jongeren in de gemeente zich voor woningbouw, zodat zij in ieder geval de keuze hebben om in Wijk bij Duurstede te blijven wonen. Maar naar haar idee is voornamelijk duurzaamheid nu een belangrijk thema voor ze. Meerts: "Zij kijken daar anders tegen aan dan ouderen. Zij denken: 'Wat wachten jullie lang, waarom maken jullie geen werk van het klimaatprobleem?'''