Hoe Montfoorters in 2 dagen een opvang voor Oekraïners bouwden in een kantoorpand

Het is een echte prestatie die de vrijwilligers hebben neergezet. Wanneer alle handen bij elkaar worden gestoken, is er heel veel mogelijk zo laat Montfoort zien. Kees van Dijke van de Hersteld Hervormde Kerk is initiatiefnemer. Via stichtingen in Oekraïne kent hij deze groep vluchtelingen en hij wil niets liever dan helpen. Vorige week stond hij nog aan de Pools-Oekraïense grens om de eerste mensen die daar arriveerden te verwelkomen en vanavond mag hij een ander deel ontvangen in Montfoort. "Maar het zijn de vrijwilligers die dit voor elkaar hebben gekregen", benadrukt hij.