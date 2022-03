Utrecht werkt aan honderden opvangplekken voor Oekraïners: 'Inzet in stad is hartverwarmend'

Utrecht verwacht vooral vrouwen en kinderen van gezinnen op te vangen. Het laatste wat de gemeente wil, is hen opvangen in grote hallen met veldbedjes. Er wordt daarom in eerste instantie gezocht naar opvangplekken met privacy, goede sanitaire voorzieningen en dagbesteding, laat burgemeester Sharon Dijksma weten in een brief aan de raad. Mocht de nood echt aan de man zijn, dan komen sporthallen en andere grote locaties in beeld zodat niemand op straat blijft staan.