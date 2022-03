Van autostad naar fietsstad: wie krijgt voorrang in Nieuwegein?

En dus is voor lokale politici een belangrijke vraag: gaan we meer investeren in de fiets of in de auto? Wat lijsttrekker Tom Verhoeve van D66 betreft is het klip-en-klaar: "De fiets moet boven de auto komen te staan in Nieuwegein. Alles hier is binnen 15 kilometer; dat is makkelijk te doen met de fiets. Het zorgt voor gezondere lucht, meer beweging en je hebt minder parkeerruimte nodig."