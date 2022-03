Veenendaler krijgt 6 jaar cel voor misbruik dochter en stelselmatig mishandelen vrouw en kinderen

De oudste dochter van M. was 10 jaar oud toen ze vorig jaar april aangifte deed tegen haar vader. Op school viel tijdens seksuele voorlichting op dat zij zich vreemd gedroeg en ergens mee zat. Ze vertelde een leraar toen wat er aan de hand was. Volgens het OM begon het misbruik toen het meisje pas 8 jaar oud was. Tijdens meerdere zorgvuldige verhoren vertelde zij zeer gedetailleerd hoe dat was gegaan.