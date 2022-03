Utrechtse minima krijgen 200 euro om stijgende energieprijzen te compenseren

Linda Voortman, wethouder Werk en Inkomen: "Met deze eenmalige vergoeding en het verlengen van de tijdelijke regeling willen we inwoners op korte termijn in staat stellen om de energierekening (blijven) te betalen. Hiermee proberen we te voorkomen dat er schulden ontstaan of verergeren." Utrecht dringt er bij het Rijk op aan om zo snel mogelijk met een perspectief te komen voor vergoedingen voor minima in verband met de stijgende energieprijzen.