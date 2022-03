Utrecht speelt in op vergrijzing: meer woningen en woonvormen voor ouderen

Wethouder Kees Diepeveen (wonen): "We zien in de prognoses over de groei van het aantal ouderen in Utrecht dat er behoefte is aan ongeveer zeshonderd woonplekken per jaar, vanaf nu tot 2040." Er is volgens Diepeveen een grote verscheidenheid aan aantrekkelijke woonvormen nodig die aansluit op de wensen en behoeftes van ouderen. Dit kan hen helpen langer zelfstandig te blijven wonen. Hiermee wordt de zelfredzaamheid weer bevorderd en kan zorg efficiënter worden geleverd.