Huizen bouwen in Ronde Venen voor starters of voor senioren? 'Niet iedereen legt zo 4 ton neer'

Volgens Rein Kroon, die als wethouder Wonen betrokken was bij de onderhandelingen, was de prijs die gevraagd werd simpelweg te hoog. "Als we anderhalf miljoen hadden neergelegd had het gekund", zegt hij. "De vraag is of dat in verhouding staat tegen acht, negen woningen.. ik weet niet of de inwoner daar gelukkig van wordt. Want ik bouw voor iedereen." Dat geld investeert hij dan liever ergens anders. "Zoals knarrenhofjes hier op deze locatie", zegt hij vanaf het voetbalveld bij Argon.