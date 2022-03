SP stort 70.000 euro van fractiebudget terug in gemeentekas

In een toelichting stelt SP-fractievoorzitter Tim Schipper dat de gemeentelijke toelage aan fracties veel te hoog is. ''We hadden vier deeltijd-fractiemedewerkers in dienst, die we een goed salaris kunnen betalen. Voor de rest beperken we de uitgaven tot het hoogst noodzakelijke. Dan zie je dat het echt wel een onsje minder kan.''