Eerste vluchtelingen aangekomen bij noodopvang voor Oekraïners in Jaarbeurs Utrecht

Gisteren bleek dat Utrecht al 37 mensen uit Oekraïne had ondergebracht in hotels in de stad. "Een nog onbekend aantal andere Oekraïense vluchtelingen heeft zelf onderdak gevonden bij vrienden en kennissen in Utrecht", liet de burgemeester toen weten aan de gemeenteraad. Dijksma schreef in de brief ook dat er in eerste instantie gezocht zou worden naar opvangplekken met privacy, goede sanitaire voorzieningen en dagbesteding. Mocht de nood echt aan de man zijn, dan zouden sporthallen en andere grote locaties in beeld komen.