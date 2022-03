Woerden bestaat 650 jaar: Van Rossem over het 'Wonder van Woerden'

"Iedere basisschoolleerling in Woerden leert over het 'wonder' dat hier in de 80-jarige oorlog zou hebben plaats gevonden", legt Arja van Veldhuizen van het Stadsmuseum uit. "De stad was sinds 1575 belegerd door de Spanjaarden - het 'beleg' van Woerden - en afgesloten van de buitenwereld. De Woerdenaren wisten wel dat dit even zou gaan duren en hadden zich goed voorbereid door veel voedsel binnen de stadsmuren te brengen, maar na bijna een jaar was dat toch écht op. Hongersnood dreigde."