Kabinet trekt geld uit voor veiligheid lokale bestuurders

PROVINCIE UTRECHT - Het kabinet wil de komende tien jaar in totaal 100 miljoen euro uittrekken voor het versterken en beschermen van het lokale bestuur. Het geld is onder meer bedoeld om de woningen van lokale politici beter te beveiligen, schrijft minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.