Burgemeester op bezoek: Laurens de Graaf wil Lopik graag ook groen houden

Of misschien Sting met 'Russians' en het zinnetje "I hope the Russians love their children too"? Dat was volgens de burgemeester ook best toepasselijk geweest. Maar hij heeft uiteindelijk toch gekozen voor 'Stand by me', van Ben E. King. "Omdat dat een nummer is dat ik zelf al eens gespeeld heb in een bigband en dat gaat natuurlijk over of we naast elkaar staan en samen staan we sterk. En over de liefde!"